Muore per un infarto il 41enne Adriano Urso, apprezzato pianista jazz della Capitale

L’artista aveva intrapreso l’attività di fattorino in questi tempi di pandemia. Egli è morto mentre spingeva la sua macchina rimasta ferma.

In seguito alla scoppio della pandemia e alla conseguente crisi dei lavoratori dello spettacolo, Adriano Urso aveva deciso di intraprendere l’attività di fattorino per Just Eat. L’apprezzato pianista jazz della scena romana consegnava la cena a domicilio a diversi clienti nelle ore serali. Ma un evento tragico è successo il 10 gennaio scorso. Urso è stato colpito da un infarto mentre stava spingendo la sua auto rimasta ferma per strada durante le consegne. L’artista aveva 41 anni.

La sua macchina ferma e lui al di fuori di essa sono stati notati da due passanti, che hanno deciso di dargli una mano. Ma mentre tutti e tre erano intenti a spingere la macchina per farla ripartire, il cuore di Adriano Urso non ha retto.

Urso era famoso un po’ in tutta Italia, esponente eccezionale della scena musicale ‘retrò’ e fratello di Emanuele Urso, clarinettista e batterista famoso col soprannome di ‘The King of Swing’. I due fratelli avevano condiviso il palco per parecchio tempo. Queste le parole di Emanuele: “Hai lasciato un vuoto incredibile ed incolmabile nella mia vita, ancora non posso credere che il mondo sia così ingiusto, addio fratello mio”.

Il Covid aveva obbligato l’artista a cambiare vita, a causa dell’annullamento di tutti i suoi spettacoli. Questa notizia ha sconvolto un po’ tutti. Ecco il ricordo degli amici del Cotton Club romano: “Arrivava guidando una macchina d’epoca (una Fiat 750 special, la stessa che stava spingendo negli ultimi istanti ndr), con un abito elegante di ‘altri tempi’, ventiquattrore e tabacco da fiuto… questo era Adriano. Questo post su Facebook è l’unico modo che abbiamo ora per esprimere la nostra gratitudine, è stato un onore per noi ed un gran piacere per il numeroso ed affettuoso pubblico che lo ha sempre ammirato ed acclamato”.