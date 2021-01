Serie A, dove vedere la diciottesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La diciottesima giornata si aprirà con il derby fra Lazio e Roma in programma venerdì sera alle 20.45. Domenica sera la supersfida fra Inter e Juventus.

Il derby della Capitale apre la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021: Lazio e Roma si sfideranno all’Olimpico venerdì sera alle 20.45. Tre i match in programma sabato: Bologna-Verona alle 15, Torino-Spezia alle 18 e Sampdoria-Udinese alle 20.45.

La domenica calcistica si aprirà alle 12.30 con il match fra il Napoli di Gattuso e la Fiorentina di Prandelli. Due i match in contemporanea alle 15. Il Crotone cerca punti salvezza in casa contro la rivelazione Benevento, mentre il Sassuolo riceve il Parma. Alle 18 l’Atalanta di Gasperini proverà a dar seguito alle ultime recenti vittorie sfidando il Genoa al Gewiss Stadium.

Alle 20.45 il big match di San Siro fra l’Inter e la Juventus. I bianconeri proveranno a rilanciarsi definitivamente in classifica, mentre i nerazzurri sono chiamati a una prova di forza per non staccarsi ulteriormente dal Milan. Saranno proprio i rossoneri a chiudere il turno lunedì sera a Cagliari (ore 20.45) contro la formazione allenata da Di Francesco.

Serie A, diciottesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della diciottesima giornata di Serie A: