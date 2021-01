E’ uno degli attori emergenti che già da qualche tempo sta facendo impazzire il pubblico italiano e di tutto il mondo. Lo abbiamo visto di recente nella serie televisiva che ha spopolato, andata in onda su Canale 5, “DayDreamer – le ali del sogno“. Lo abbiamo visto in veste di ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, dove si è raccontato e proprio nelle ultime settimane, lo abbiamo visto a Roma in compagnia dell’attrice Claudia Gerini, per girare insieme degli spot, per il noto brand di pasta, “De Cecco“.

Stiamo parlando dell’idolo e sex symbol del momento, l’attore di origine turca, Can Yaman, che interpreterà affianco all’attore Luca Argentero, il personaggio di Sandokan, nella sua prima fiction italiana. La vita dell’attore o del personaggio pubblico, lascia sempre poco spazio alla vita privata. Sempre più spesso, le celebrità, si lamentano riguardo la violazione della loro privacy, soprattutto quando questo ha a che fare con la propria vita sentimentale.

Il messaggio di Can Yaman ai chiacchieroni del web

Ebbene, l’attore turco, seguito sui social da tantissimi followers ha deciso di prendere una decisione alquanto drastica, lasciando increduli tutti i suoi fan. A causa di commenti poco carini in merito alla sua vita privata, Can Yaman ha preso la decisione di chiudere il suo account di Twitter.

Pochi giorni fa, il settimanale “Chi“, avrebbe infatti pubblicato delle foto dell’attore, in compagnia della bella conduttrice televisiva, Diletta Leotta. Foto che parlano da sole e che hanno subito fatto presagire l’inizio di una possibile love story tra i due. Stando a quanto confermato dal settimanale, i due soggiornavano proprio nello stesso hotel a Roma.

Secondo alcune indiscrezioni, la bella siciliana avrebbe tuttavia passato del tempo, anche con il calciatore Zlatan Ibrahimović, un fatto che non sarebbe passato inosservato alle fan dell’attore turco, le “Yamanine“, facendo scatenare una vera e propria bufera di commenti sui social. Scelta che ha portato Can Yaman a chiudere, come detto, il proprio account Twitter.

Prima di compiere questo gesto, l’attore ha voluto dare una risposta significativa a tutte quelle fan, forse troppo “invadenti” ed “eccessive“, che sono entrate in maniera nella sua sfera privata. La foto pubblicata dal divo di Istanbul è infatti accompagnata da una didascalia con scritto: “Fatti miei, punto!“. La didascalia è inoltre accompagnata da una simpatica emoticon, che simboleggia una faccina con il dito davanti alla bocca, quasi a voler dire ai troppi chiacchieroni di fare silenzio.