Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi?

Aria di crisi, al “Grande Fratello Vip”, per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, pare stia tirando aria di crisi. L”ultimo confronto avuto con Elisabetta Gregoraci, avvenuto durante la puntata serale del “GF” (ve ne abbiamo parlato qui), ha sollevato dei dubbi in Pierpaolo che ne ha parlato con la psicologa del programma. In seguito alla chiacchierata avuta con Piera, così si chiama la psicologa del reality show, l’ex Velino ha esternato il suo malessere a Giulia:

“Secondo la psicologa, il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di…Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato d’istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario. Capisci a me. Nel senso, oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo, qui. Quello che mi dico è che forse avremmo dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico, che lascia il tempo che trova”.

Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Dobbiamo esternare i nostri dubbi”

Confortato da Giulia, desiderosa di combattere per la loro storia nascente, Pierpaolo si è rasserenato, invitando l’influencer ad esternare dei dubbi sul loro rapporto, qualora ce ne fossero:

“Per me sei tu il mio montepremi. Io il passato non lo considero proprio. Io non ho dubbi su di noi. Se c’è qualcosa che non va voglio che tu mi parli, un minimo dubbio, una perplessità”.

Maria Rita Gagliardi