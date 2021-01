Ricordate l’attore di Bayside School? Il drammatico annuncio: “Cancro al quarto stadio”

L’attore di 44 anni, Dustin Diamond, ex star di una serie tv molto famosa negli anni Novanta, ha un cancro al quarto stadio.

Ricordate Dustin Diamond, l’attore protagonista della serie tv per teenager Saved by the Bell, conosciuta in Italia come Bayside School? Egli nella serie era ‘Screech’, un ragazzo intelligente e appassionato di videogiochi. L’attore è famoso soprattutto per la sua partecipazione a questa serie tv durata 11 anni. Dal 2000 in poi la sua carriera non è mai proseguita su livelli alti, prendendo parte a pochi altri film.

La notizia di oggi ha sconvolto il mondo dello spettacolo e chiunque ricordi con gioia quella serie. L’attore, infatti, ha un cancro al quarto stadio. Egli è stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa, in seguito a diversi dolori un po’ ovunque. Dopo gli esami e gli accertamenti, si è avuta la drammatica scoperta.

L’attore Dustin Diamond ha un cancro al quarto stadio. Il suo rappresentante: “I suoi problemi sono cominciati con un enorme nodo alla gola”

Il rappresentante di Dustin Diamond ha annunciato che si tratta di una forma seria di cancro al quarto grado. L’attore si è già sottoposto al primo ciclo di chemio e le sue condizioni sono leggermente migliorate. Diamond resterà in ospedale ancora un’altra settimana prima di scoprire quando potrà tornare a casa. Egli non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ma a parlare è stato solo il suo rappresentante.

Queste le sue parole: “Si sentiva stanco e assonnato. E ha un herpes zoster molto doloroso. I suoi problemi sono cominciati con un enorme nodo alla gola”.