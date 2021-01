“Sarebbe una tortura per i concorrenti”: #noalprolungamentogf è tendenza su Twitter

Come più volte ribadito, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 2020, sarà sicuramente ricordata per tantissimi motivi: dalle innumerevoli persone che sono entrate e uscite dalla casa, alle diverse squalifiche e alle innumerevoli liti. Agli amori quasi sbocciati e forse, per qualcuno nati, sino ad arrivare alla questione, non meno importante della sua durata.

Come ben sappiamo i riflettori sulla casa più spiata d’Italia, dovevano spegnersi già da tempo, tuttavia la produzione ha deciso di allungare i tempi del reality televisivo, chiedendo ai concorrenti di intrattenersi ancora all’interno della casa, rispetto alle tempistiche iniziali concordate. Qualcuno dei concorrenti ha deciso di rimanere e continuare la sua avventura a differenza di altri invece, che a dicembre hanno deciso di fare le valige per tornare a casa dai propri affetti e dai propri cari, tra questi Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Due uscite che hanno lasciato il segno all’interno della casa del Gf Vip. La prima perché “forse“, ha visto sfumare l’inizio di un possibile relazione tra la Gregoraci con Pierpaolo Pretelli, anche se, come risaputo, la showgirl non si è mai sbilanciata, definendo l’unione con l’ex velino, solamente un’amicizia “speciale” . Dall’altra parte invece, il forte legame d’amicizia che si era creato tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, il quale avrebbe dichiarato palesemente di essersi preso una bella cotta per il figlio della Parietti.

Proprio Tommaso Zorzi adesso sembra essere stato investito da una possibile rivelazione che lo avrebbe lasciato sconvolto. Durante una conversazione avvenuta ieri pomeriggio con Samantha De Grenet, sembrerebbe che la conduttrice televisiva e showgirl, si sia lasciata andare alla confessione di una possibile probabilità, secondo la quale il Grande Fratello Vip, potrebbe decidere di prolungare il programma televisivo per ancora una, due settimane.

La reazione di Tommaso Zorzi alla nuova possibilità del prolungamento del programma

L’influencer, aveva infatti confessato, come stesse ormai contando i giorni all’uscita, vista la stanchezza ormai evidente accumulata. Appresa infatti la confessione della De Grenet, Zorzi avrebbe così commentato: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire“.

Non sarebbero dunque bastate le rassicurazioni di Stefania Orlando, la quale avrebbe rivelato come qualche giorno in più,non avrebbe cambiato la situazione. Quanto accaduto, avrebbe spinto il gieffino, a chiudersi in confessionale per chiedere conto agli autori in merito. Se la situazione dentro la casa appare tesa, quella fuori non è da meno, basti pensare che si è immediatamente diffuso su Twitter, l’hashtag: “#NOALPROLUNGAMENTOGF”.

Diverse sono infatti le persone che hanno manifestato la loro contrarietà in merito all’allungamento del programma, tanto che su change.org, è stata istituita una raccolta firme e nel quale si legge: “Allungare il programma del Grande Fratello Vip (per altro in un momento delicato in cui stiamo affrontando una pandemia globale) fino a Febbraio sarebbe una tortura per i concorrenti, già provati psicologicamente, ed inoltre un grande spreco per il meraviglioso cast di quest’anno poiché è indubbio che questo porterebbe molti concorrenti ad abbandonare la casa di propria volontà“. Non ci resta dunque che attendere e vedere, quale sorte ha ancora in serbo per i concorrenti della casa, il Grande Fratello.