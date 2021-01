Chi è Greta Ferro, protagonista di Made in Italy: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Greta Ferro, protagonista di “Made in Italy”.

Questo pomeriggio, Greta Ferro sarà ospite a “Verissimo”. La modella ed attrice, insieme a Fiammetta Cicogna, promuoverà la fiction “Made In Italy”, della quale è protagonista. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Greta Ferro

Greta Ferro è nata a Vasto, il 19 settembre 1995. Nata da una famiglia di origini abruzzesi e molisane, cresce a Campobasso. Il padre, Giuseppe, è imprenditore nel settore alimentare e proprietario dal 2011 insieme ai fratelli del Pastificio La Molisana di Campobasso, del quale è amministratore delegato. La madre, Gilda Antonelli, è professoressa ordinaria di organizzazione aziendale presso l’Università del Sannio a Benevento. Dopo un anno di studi in Cina con Intercultura ed aver conseguito la maturità al liceo classico Mario Pagano di Campobasso, nel 2013 si trasferisce a Milano dove si laurea in economia presso l’Università Bocconi.

Al secondo anno di università, si propone ad alcune agenzie di modelle, ma le offerte ricevute non la convincono. Successivamente, due talent scout la notano e inizia a lavorare come modella con l’Agenzia milanese Why Not Model Agency. Nel frattempo, segue dei corsi serali alla Civica scuola di teatro Paolo Grassi e scopre la sua passione per la recitazione. La svolta professionale arriva nel 2018, quando è tra gli interpreti di un cortometraggio per Armani, intitolato “Una giacca”, diretto da Marco Armando Piccinini, con la supervisione di Michele Placido. Successivamente, è protagonista della fiction, attualmente in onda su Canale 5, “Made in Italy”. Inoltre, ha anche avuto un piccolo ruolo nella fiction di Raiuno, “Chiara Lubich – L’amore vince tutto”.

Molto impegnata nel sociale, durante l’università mette a punto, con dei compagni di corso, una applicazione per facilitare la vita sociale degli anziani. Fa anche volontariato tra i senzatetto con l’Ordine di Malta. Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi