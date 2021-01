Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 17 gennaio 2021.

Nuovo appuntamento con “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00, accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma.

La puntata si aprirà con la presenza di Lapo Elkann. Il nipote dell’avvocato Agnelli sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto. Intervista fiume anche per Gina Lollobrigida. Per quanto riguarda lo spazio musicale, saranno ospiti Katia Ricciarelli e Alberto Urso. Serena Rossi sarà presente in trasmissione per promuovere “Mina Settembre”, fiction di Raiuno della quale è protagonista.

Infine, per quanto riguarda l’emergenza legata al COVID-19, Mara Venier accoglierà in studio il commissario Domenico Arcuri che ci aggiornerà sugli ultimi aggiornamenti relativi alla pandemia.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi