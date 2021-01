Esce per portare il cane a spasso, 25enne accerchiato e ucciso: è caccia all’uomo

La polizia offre una ricompensa di 20mila dollari a chiunque dia informazioni che consentano di arrestare i responsabili dell’omicidio di un 25enne uscito di casa per portare il cane a spasso

Stava portando a spasso il suo cane quando è stato avvicinato da due persone che, nel corso di un probabile tentativo di rapina, lo hanno ucciso. Sono ancora increduli e straziati dal dolore i genitori di Milan Loncar, 25enne che hanno descritto come “la persona più gentile del mondo”, parole della sorella Jelena Loncar. Si trovava per strada insieme al suo amato cagnolino Roo, un incrocio tra bassotto e Chihuahua poco prima delle 19 di mercoledì nella zona di Brewerytown, quartiere nella sezione North Philadelphia di Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti. Qui all’improvviso due sospetti si sono avvicinati a lui puntandogli una pistola addosso e cercando di raggiungere le tasche del giovane, laureato nel 2019 alla Temple University, il quale ha cercato di opporre resistenza. Ma, senza scrupoli, i ladri lo hanno colpito una volta al petto ferendolo gravemente. Milan è morto poco dopo in ospedale, come confermato dalla polizia. Il giorno seguente gli investigatori hanno diffuso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano gli istanti della tentata rapina e dell’omicidio, allo scopo di riuscire a identificare e arrestare al più presto i sospetti, fuggiti a piedi in direzione ovest. Una ricompensa di 20mila dollari è prevista per chi fornirà informazioni che permetteranno agli agenti di arrestare i due ladri e assassini, al momento a piede libero come confermato da un portavoce della polizia di Filadelfia.

LEGGI ANCHE =>> Accoltellato durante una rapina: 38enne è morto dopo 23 giorni di agonia

La mamma e la sorella sono distrutte: “Lasceremo la città”

La sorella di Loncar viveva a pochi isolati di distanza dal fratello minore che ha descritto come “carismatico e gentile”, e dopo quello che è successo sta progettando di trasferirsi da Filadelfia. Le chiavi e il cellulare di Loncar sono stati trovati sulla scena, ma il portafoglio del giovane era a casa. “Non so se sia stato preso di mira”, ha detto Jelena Loncar. “Non so volessero davvero rapinare qualcuno. Se sta portando a spasso il suo cane, perché dovrebbe avere un sacco di soldi con sè? I retroscena di questa vicenda non sono chiari” “Non so perché l’hanno fatto”, ha detto la madre Amy Lounsberry a WPVI. “Non riesco a capire. Avevano così tanto bisogno di soldi o stavano cercando di mettersi in mostra?” La polizia ha descritto i sospetti come maschi neri, uno dei quali aveva una pistola semiautomatica. Chiunque abbia informazioni sull’omicidio dovrà mettersi in contatto con i detective della omicidi.