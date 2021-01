Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la diciottesima giornata

Diciottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La diciottesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con il derby di Roma. A vincere la sfida fra le due squadre della Capitale è stata la Lazio che si è imposta sui giallorossi con un perentorio 3-0. Per i biancocelesti a segno Immobile e due volte Luis Alberto.

Tre i match disputati sabato. Alle 15 il Bologna ha superato di misura il Verona per 1-0, grazie un rigore realizzato da Orsolini. Alle 18 il Torino non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro lo Spezia, nonostante gli ospiti siano rimasti in 10 fin dall’inizio del primo tempo. Alle 20.45 la Sampdoria ha superato l’Udinese per 2-1 in rimonta. Vantaggio friulano firmato De Paul e sorpasso doriano con Candreva su rigore e con il neoacquisto Torregrossa.

Il Napoli si è imposto con un sonoro 6-0 sulla Fiorentina nel match delle 12.30 di domenica. Partenopei in gol con Insigne (doppietta per lui), Zielinski, Lozano, Politano e Demme. Alle 15 il Crotone ha schiantato il Benevento per 4-1. I calabresi sono passati in vantaggio beneficiando di un autogol di Glik e poi hanno dilagato con Simy, autore di una doppietta, e con Vulic. Sassuolo e Parma si sono divisi la posta in gioco, impattando sull’1-1. Parma in vantaggio con Kucka e pareggio del Sassuolo in extremis con Djuricic su calcio di rigore.

Alle 18 l’Atalanta è stata fermata in casa dal Genoa sullo 0-0. Alle 20.45 l’Inter si è aggiudicata la supersfida contro la Juventus. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 2-0, grazie ai gol dell’ex Arturo Vidal e di Barella. La giornata si è conclusa con il ‘Monday Night’ fra Cagliari e Milan. I rossoneri si sono imposti per 0-2 con una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, restando in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 18a GIORNATA: Lazio-Roma 3-0; Bologna-Verona 1-0; Torino-Spezia 0-0; Sampdoria-Udinese 2-1; Napoli-Fiorentina 6-0; Crotone-Benevento 4-1; Sassuolo-Parma 1-1; Atalanta-Genoa 0-0; Inter-Juventus 2-0; Cagliari-Milan 0-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 43 Milan; 40 Inter; 34 Roma e Napoli*; 33 Juventus*; 32 Atalanta*; 31 Lazio; 30 Sassuolo; 27 Verona; 23 Sampdoria; 21 Benevento; 20 Bologna 18 Fiorentina e Spezia; 16 Udinese*; 15 Genoa; 14 Cagliari; 13 Parma e Torino; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 15 Cristiano Ronaldo (Juventus); 12 Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan) e Immobile (Lazio); 10 Muriel (Atalanta) e Joao Pedro (Cagliari); 9 Belotti (Torino), N’Zola (Spezia), Lautaro Martinez (Inter) e Insigne (Napoli); 8 Mkhitaryan (Roma) e Lozano (Napoli).