E’ finita tra gli ex Uomini e Donne Sonny Di Meo e Sara Shaimi: arriva la conferma social

E’ stata una delle ultime coppie, tra quelle che si sono formate a giugno, all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Sonny Di Meo e Sara Shaimi. Da tempo, si vociferava un possibile crisi tra i due, ed oggi arriva la conferma proprio da parte dei diretti interessati, che attraverso il loro canali social, comunicano la fine della loro relazione.

Una storia, quella tra i due, nata sin dall’inizio con qualche “turbolenza“. Già a dicembre, l’ex tronista, aveva fatto intuire qualche perplessità, in merito alla sua relazione, attraverso una storia pubblicata sul suo social di Instagram, nella quale scriveva: “ I social sono una cosa, ma poi c’è tanto altro, vi chiedo un po’ di delicatezza”. Parole concise, dunque, seguite da altri messaggi “A volte alcune persone creano dello stress inutile, io sono una donna indipendente, vivo da dieci anni da sola, ho un’esperienza alle spalle molto grande, se mi lascio ve lo dico“.

Ebbene a distanza di pochissimo, la crisi che inizialmente sembrava essere solo passeggera, si è rivelata qualcosa di molto più profondo. A comunicare ed informare tutti i fan della coppia, in merito alla fine della loro relazione, proprio Sonny Di Meo.

Sonny Di Meo e la storia postata su Instagram

L’ex corteggiatore, ha usato il suo canale Instagram, postando una storia con scritto: ” Non me la sento di fare un video. Non me la sento nemmeno di parlarne. Ma visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l’affetto che ci avete dimostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri…Io e Sara non stiamo più insieme“.

“Vi prego di essere carini…al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero…e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo“. Queste le parole aggiunte da Sonny Di Meo.

Una rottura forse preannunciata da tempo, viste le parole rilasciate dall’ex corteggiatore, pochi mesi fa al settimanale Di Più: “ Ci stiamo ancora conoscendo, abbiamo appena cominciato a viverci e a differenza di te che fai l’assistente di volo e hai un lavoro stabile io ancora mi devo realizzare a livello professionale. Non è che non voglia vivere con te ma al momento devo capire quale strada prendere nella mia vita e voglio concentrare le mie energie per realizzare un grande sogno: aprire un bar o un punto di ritrovo tutto mio“.