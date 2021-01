Grande Fratello Vip, scontro tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, la modella all’ex Velino: “Non meriti di arrivare in finale”

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è scontro tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Nuovo scontro nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Protagonisti di un nuovo battibecco, questa volta, sono stati Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Complice un gioco proposto da Tommaso Zorzi, tra la modella brasiliana e l’ex Velino sono voltate parole grosse. Tommaso, infatti, ha chiesto a Dayane chi, secondo lei, tra i concorrenti rimasti nel bunker di Cinecittà, non meritasse la finale. La Mello, senza pensarci su due volte, ha fatto il nome di Pierpaolo, reo, a suo dire, di essersi concentrato esclusivamente sui suoi flirt, prima con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi, piuttosto che alla conoscenza degli altri inquilini della Casa. A tal proposito, Dayane ha detto:

“Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”.

Pierpaolo Pretelli a Dayane Mello: “Viva la coerenza”

Pierpaolo, ovviamente, non ha reagito bene alla dichiarazione di Dayane: “Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza”. Dayane ha replicato: “Quanto ti piace questa parola, incoerenza! Sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi. Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo. Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innamorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo”.

La lite si è interrotta in seguito alla replica di Pierpaolo, secondo il quale Dayane sarebbe invidiosa della sua relazione con Giulia:

“Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare domani”.

Maria Rita Gagliardi