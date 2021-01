Scontro tra le sorelle Vento: Sabrina cerca pace, Flavia affonda (non nell’alcol, fortunatamente)

Continua la diatriba mediatica tra le sorelle Vento. Qualche giorno fa Flavia, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, aveva parlato della sorella in termini non proprio lusinghieri, insinuando una presunta gelosia di Sabrina nei suoi confronti. Sabrina, intervistata da Libero, ha deciso di risponderle per le rime: “Non sono gelosa di Flavia, come lei ha ammesso. Le voglio un bene dell’anima, ma siamo due persone diverse. Non ho alcuna intenzione di ritornare in tv, per ribadirlo. Da una vita mi tengo alla larga dai riflettori, non sono fatta per starci. Di proposte ne ho ricevute, ma ho sempre declinato e scelto di fare altro.”

“Io e Flavia siamo sorelle, ma con caratteri e abbiamo scelto vite diverse”, prosegue Sabrina, “Non sono affatto gelosa di lei, ho una vita piena e ricca di cose fatte e da fare. Ho in mente tanti progetti, pandemia permettendo. Il bene che le voglio non cambierà mai, lei lo sa e nei momenti belli e brutti ci sono e ci sarò sempre”. Sabrina ha comunque tenuto a precisare il profondo legame con la sorella rilanciando l’idea di un reality show insieme: “Sarebbe bello fare un reality di fratelli e sorelle, credo che ne verrebbero fuori delle belle.”

La risposta di Flavia non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso RTL 102.5 News: “Io ho detto che è gelosa di me perché magari ha avuto più attenzioni di me.” La showgirl ha poi raccontato dettagli inediti su delusioni d’amore e dipendenza da alcol: “Lavoro in televisione da anni: dovrebbe dire, Brava Flavia. Ho avuto un grande miracolo. Ho smesso di bere grazie alla Fede. E mia sorella lo sa. Ho iniziato a bere per i dispiaceri d’amore. Perché non mi ha detto brava?”

Flavia Vento chiude l’intervista definendosi delusa dal rapporto con la sorella: “Non mi ha mai aiutato un giorno. Ho salvato 7 cani dalla strada e lei zero, nemmeno una telefonata in due mesi. Gli auguri a Natale? Manco quelli.”