“È un Ufo?”, spettacolare avvistamento nel Nord Dakota: sfere di luce in cielo

Il video di un presunto avvistamento Ufo sta facendo il giro del web: mostra una enorme palla luminosa ‘trasformarsi’ in una serie di piccole sfere di luce

Sono immagini a dir poco sbalorditive quelle che arrivano dagli Stati Uniti e che mostrano l’avvistamento di un presunto Ufo nei cieli del Nord Dakota. Il filmato amatoriale è stato registrato da un uomo, il quale ha raccontato di aver finito di lavorare alle 720 della mattina del 9 gennaio 2021 e che, mentre si trovava in auto, facendo rientro a casa, si è trovato a notare uno strano bagliore luminoso nella nebbia. L’uomo in quel momento si trovava fermo al semaforo, pertanto ha estratto lo smartphone per filmare la scena e nel frattempo, ha raccontato, “le luci sono rimaste lì, senza muoversi di un centimetro”. Nelle scorse ore il video dell’avvistamento è stato pubblicato su Youtube dal ‘cacciatore di alieni’ Scott Waring: si può notare un oggetto circolare luminoso apparentemente sospeso in cielo.

Di cosa si tratta?

Il filmato è stato girato a Fargo da un uomo rimasto affascinato dalla forma insolita dell’entità misteriosa e dalla luce irradiata da essa. La clio è stata poi condivisa dalla Mufon, che si occupa di studiare gli avvistamenti Ufo. Ciò che lascia sbalorditi è la ‘trasformazione’ dell’oggetto da una palla luminosa ad una sorta di ‘collana di perle’ ognuna avente una luce propria. “Questo avvistamento è davvero straordinario”, ha commentato Scott Waring, suggerendo che nei minuti successivi l’oggetto possa essere addirittura atterrato sulla Terra.