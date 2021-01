Grande Fratello Vip, Stefania Orlando su Andrea Roncato: “Non sono mai entrata nella storia con sua moglie”

Al “Grande Fratello Vip”, Stefania Orlando si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti dall’ex marito Andrea Roncato a “Live Non è La D’Urso”.

Domenica scorsa, Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Live Non è La D’Urso”, durante la quale ha rivelato alcuni aspetti inediti relativi alla fine del matrimonio con la conduttrice, raccontando che le nozze si sarebbero concluse perchè Stefania sarebbe andata via di casa, nutrendo un interesse per un altro uomo. Le parole di Andrea sono state mostrate a Stefania ieri sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”. Stefania, in merito all’intervista, ha fornito la sua versione dei fatti:

“E’ stato un matrimonio d’amore, ma è durato poco perchè i vent’anni di differenza iniziavano a sentirsi. Ci promettevamo che, nonostante la rottura, ci saremmo stati l’una per l’altro. Cinque anni fa, però, ho conosciuto la persona che ora è la sua compagna ed ora i rapporti non sono più buoni”.

E ancora:

“Non so il motivo preciso del nostro distacco. I nostri rapporti si sono raffreddati piano piano. Chiedevo ad Andrea di uscire con la fidanzata che è diventata poi sua moglie. Questo incontro non c’è mai stato. Al compleanno dei miei 50 l’ho invitato, ma lui non è venuto. Poi ci sono stati i suoi 70 e lui non mi ha invitato, il suo matrimonio e non mi ha invitato ed infine il mio matrimonio dove chiaramente non l’ho invitato. E’ vero che sono andata via di casa dopo aver deciso di lasciarci. Ma io non me ne sono andata via di casa perchè avevo un altro uomo. Ho incontrato un’altra persona che però non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Era già tutto finito. Io qui non ho mai dichiarato che sua moglie è gelosa. Un giorno l’ho incontrato nei camerini di Via Teulada e gli ho chiesto: “Come mai non ci possiamo vedere e non abbiamo più rapporti?”. Lui mi ha risposto che lei è gelosa che lo chiamassi “Amore”. Mi disse: “E’ un pò tedesca ed ha un carattere duro”. Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia. Ho sempre rispettato questa storia, personalmente non ho nulla contro Andrea e anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre rimasti ottimi amici, non accetto che improvvisamente diventi l’ex moglie scomoda”.

Stefania Orlando minaccia di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip”

Subito dopo la puntata, probabilmente provata dalle parole pronunciate da Andrea nei suoi confronti, Stefania è stata protagonista di uno sfogo, durante il quale ha minacciato di varcare la porta rossa ed abbandonare la Casa. Per fortuna, Tommaso Zorzi, suo grande amico nel bunker di Cinecittà, è riuscito a calmarla, facendo in modo che si ravvedesse nella sua decisione.

Maria Rita Gagliardi