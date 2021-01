Muore dopo il parto a soli 18 anni. Il dolore straziante del fidanzato: “Mi prenderò cura del nostro piccolo”

Una ragazza di appena 18 anni, muore subito dopo aver dato alla luce il suo bambino. E’ successo in Inghilterra, la ragazza, che avrebbe compiuto 19 anni a marzo, si chiama chiama Danielle Jones. A raccontare quanto accaduto, il giovane fidanzato, Ozzy Godfrey.

La ragazza si trovava nella sua abitazione, quando, dopo aver riscontrato alcuni malori, è stato richiesto l’intervento da parte dei medici, direttamente presso il suo domicilio. Purtroppo Danielle è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, riuscendo comunque a dare alla luce il proprio bambino, il piccolo Danny.

Secondo quanto riportato nel periodo britannico “Sun“, Danielle avrebbe tenuto nascosta la sua gravidanza. Su quanto accaduto, indagano ora la polizia di Somerset e Avon, al fine di stabilire e fare chiarezza su quanto sia realmente accaduto. Nel frattempo, il bambino si trova ricoverato in ospedale, a seguito di alcuni problemi riscontrati subito dopo il parto. Queste le parole del padre a riguardo: “Sto combattendo per te, piccolo uomo, sii forte anche per me, non lasciarmi adesso“.

Il giovanissimo papà, incredulo su quanto accaduto, ha così voluto commentare la vicenda: “Ho avuto un bambino, quello che avrebbe voluto Dani e che purtroppo non incontrerà mai“. Parole strazianti e piene di dolore, quelle del giovane Godfrey, che ha fatto sapere di aver organizzato una raccolta su “GoFundMe“, necessaria a sostenere i costi delle spese mediche del piccolo e utili, per pagare le spese del funerale della giovane 18 enne.

L’iniziativa degli amici per Danielle Jones

Danielle era amante dei cavalli, proprio per questo motivo, secondo quanto riportato sul “Mirror“, diversi amici stanno ora cercando di raccogliere dei fondi, necessari per pagare una carrozza e un cavallo, così che possa trasportare la giovane, durante il corteo funebre.

“Grazie a tutti coloro che stanno donando per il cavallo e la carrozza da sogno della mia ragazza. Ha sempre detto che sarebbe stato quello che voleva al suo funerale. Mi rende così felice sapere che tutti stanno aiutando. Siete stati tutti fantastici e avete aiutato me, la famiglia e la famiglia di Dani in questo“. Con queste parole il giovani ha voluto ringraziare tutti gli amici e le persone care che gli sono accanto in questo momento terribile.