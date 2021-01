Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti contro la Ruta: “Maria Teresa è una stratega, le darei un Oscar”

Da poco uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, Cecilia Capriotti spara a zero su Maria Teresa Ruta.

Uscita definitivamente dalla Casa del “Grande Fratello Vip” lo scorso lunedì sera, Cecilia Capriotti, intervistata da Gabriele Parpiglia per “Casa Chi”, ha sparato a zero su Maria Teresa Ruta, coinquilina con la quale, dopo qualche dissapore, sembrava avesse trovato una certa sintonia. Sembrava pace fatta tra le due e invece pare che l’attrice e showgirl non abbia affatto perdonato alcuni comportamenti della conduttrice, a tal punto da definirla “una stratega”. Parlando di Maria Teresa, Cecilia, infatti, ha dichiarato:

“Io le darei l’Oscar! Glielo darei per quella sfuriata che ha fatto. Se se arriva l’aereo, fa tutte queste cose con le mani. Scrive messaggi con i vestiti. La mattina appena si sveglia puntualmente deve ballare, deve fare perché è consapevole di essere ripresa. Quindi lei adora essere al centro dell’attenzione”.

E ancora:

“Stratega? Penso che lo sia perché comunque lei ti fa confidare, aprire, ti prende per mano, quindi ti mette in condizioni di non nominarla, poi alla prima occasione ti nomina, con una freddezza tale come se cinque minuti prima non ti avesse nemmeno conosciuta. Quindi per me quella è strategia”.

Ma Cecilia non ha parlato solo della Ruta, ma anche di Andrea Zenga, altro concorrente con il quale non ha stretto un rapporto amicale all’interno del bunker di Cinecittà (i due sono stati protagonisti di una discussione dovuta al fatto che Cecilia abbia detto di provare pena per il ragazzo e per la storia del legame mancato con il padre Walter). A tal proposito, Cecilia ha detto:

“Non mi pento di niente ma mi hanno svantaggiato le incomprensioni con Maria Teresa e Andrea Zenga. E rifarei tutto“.

Cecilia Capriotti: “La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è vera”

Infine, Cecilia ha detto la sua sulla storia d’amore che vede protagonisti, nella Casa, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, definendola “vera”:

“Si, credo nell’amore tra Pierpaolo e Giulia. Qui ti posso spiazzare. C’è molta attrazione tra di loro. Lei è più convincente vedendola no? Non che lui non lo sia, attenzione. Ma poi adesso non rischio diffide, non ho il microfono, non mi nomina nessuno. Dico solo la verità”.

Maria Rita Gagliardi