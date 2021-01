La Pupa e il Secchione e viceversa, il cast della nuova edizione: i nomi

Svelato il cast della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

Torna in onda, dopo il successo dello scorso anno, a partire da domani sera in prima serata su Italia 1, “La Pupa e il Secchione e viceversa”, format attraverso il quale Pupe, Secchioni e viceversa, uniranno i loro mondi, del tutto opposti, vivendo sotto lo stesso tetto, tra prove e siparietti al limite del trash.

I concorrenti de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”

Tante sono le novità, relative al programma, che ci aspettano, a partire da domani. La più importante riguarda, sicuramente, la conduzione che, dopo quella di Paolo Ruffini, quest’anno passa ad Andrea Pucci, comico che abbiamo già avuto modo di apprezzare per diversi anni a “Colorado”. Insieme a lui, troveremo una conferma della trasmissione, Francesca Cipriani che anche in questa edizione, composta da sei puntate, ricoprirà il ruolo di “madrina” dei concorrenti.

Per quanto riguarda il cast di Pupe, Secchioni e viceversa, sarà composto 8 coppie: 6 coppie formate da 5 pupe e 5 secchioni e 3 coppie “viceversa” formate da 3 pupi e 3 secchioni. Il sito “Webboh”, in esclusiva, ha fornito i nomi dei partecipanti al reality show. Tre nomi, in particolare, sono già noti, avendo avuto delle esperienze televisive pregresse e sono: Matteo Diamante (ex “Uomini e Donne”, ex “Take Me Out” ed ex “Ex On The Beach”), Mattia Garufi (ex “Ex On The Beach”) e Gianluca Tornese (ex “Uomini e Donne”).

Per quanto riguarda, invece, le Pupe, saranno: Jessica Bucci (modella di Torino), Laura Antonelli (influencer di Reggio Calabria), Linda Taddei (seconda classificata a “Miss Mondo Italia 2019”), Miryea Stabile (ha partecipato a “Ciao Darwin” nella puntata “Belli contro Brutti” nella prova Viaggio nel Tempo), Stephanie Bellarte (vincitrice della fascia di “Miss Intercontinental 2019”).

Tanti saranno anche gli ospiti presenti nel corso delle puntate, durante lo svolgimento delle varie prove alle quali i concorrenti dovranno sottoporsi. A tal proposito, possiamo anticiparvi i nomi di: Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. E ancora, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Appuntamento, a partire da domani sera su Italia 1, con la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

Maria Rita Gagliardi