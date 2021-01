Primavera 2021: scopri le novità cosmetiche di questa stagione

Le tendenze della primavera 2021 ci spingono ad aggiungere più colore e naturalezza al look. Questo aiuterà a far nascere nuovi cosmetici: tra questi ci sono molti prodotti pensati per creare nuovi accenti.

Fondotinta Vichy Dermablend 3D Correction

Questo fondotinta con proprietà leviganti ha una formula indicata per pelli problematiche e delicate, che assicura levigare l’epidermide, rallentando la produzione di sebo e riducendo la frequenza di infiammazioni e brufoli. Viso acneico, grasso e problematico? Grazie a questo cosmetico professionale, non noterai più cambiamenti antiestetici. I principi attivi – acido salicilico ed eperulina – combattono attivamente l’acne, seccano le macchie e prevengono la formazione di nuove. Rimane https://makeup.it/brand/30469/ sull’epidermide fino a 16 ore, opacizzando efficacemente la pelle e nascondendo le imperfezioni.

Cipria della collezione High Glass, NYX Professional Makeup

Tra le tendenze recenti arrivate dall’Asia e che hanno subito conquistato l’amore c’è la pelle di vetro: una pelle luminosa con un effetto “vetro”. Qualcuno ottiene il risultato desiderato sovrapponendo prodotti per la cura della pelle, qualcuno sceglie cosmetici per il trucco: gli evidenziatori possono creare un bagliore lucido sulla pelle.

NYX Professional Makeup ha nuovi articoli specifici per il trucco della pelle di vetro. Stiamo parlando della linea High Glass Illuminating Powder con microparticelle perlescenti che riflettono la luce in modo che la pelle risplenda di una lucentezza a specchio.

Blush Cheek Heat, Maybelline New York

Questa novità tornerà sicuramente utile con l’avvicinarsi dell’estate, quando la pelle desidera trame più leggere e ariose. Il blush Cheek Heat è creata a base di un gel cremoso. Ciò significa che, in primo luogo, è facile ombreggiarlo “a mano” – con i polpastrelli delle dita. In secondo luogo, lascia un rivestimento traslucido naturale sulla pelle: sembra che il rossore “appaia” attraverso la pelle. Il finish bagnato del blush accentua gli zigomi con un effetto luminoso.

Mascara The Falsies Lash Lift, Maybelline New York

Le donne si dividono in due categorie – quelle che scelgono le ciglia finte e quelle che usano il mascara The Falsies Lash Lift di Maybelline New York – il risultato è lo stesso.

Ha un applicatore a forma di otto, che afferra le ciglia proprio alle radici e quindi le “solleva”. L’effetto lifting è completato dal fatto che grazie a questo mascara, le ciglia acquisiscono una curva aggraziata e la trattengono fino a 24 ore. Inoltre, The Falsies Lash Lift ha una formula di fibre, quindi allunga le ciglia.

Matita per sopracciglia Brow Precise Shaping Pencil, Maybelline New York

Se un contorno perfetto è la cosa più importante per il tuo trucco per le sopracciglia, la nuova matita Brow Precise Sharping è sicuramente ciò di cui hai bisogno.

Colora le sopracciglia, e poi pettinali – per ammorbidire le linee e rendere il trucco il più naturale possibile.

Rossetto Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, Yves Saint Laurent Beauté

Rouge Pur Couture The Slim ha dato prova di sé nella prima versione. Una comoda e sottile bacchetta a forma di diamante si è rivelata esattamente ciò che serve per creare un trucco labbra fatto “a mano libera”. Ora Yves Saint Laurent Beauté presenta lo stesso rossetto con una nuova formula. Conserva la sua opacità, ma diventa di consistenza più chiara; puoi creare una finitura traslucida o applicare il rossetto in più strati per ottenere un accento dell’intensità desiderata.

Yves Saint Laurent https://www.ysl.com/it-it ha sviluppato per questo rossetto 12 tonalità disponibili nella nuova collezione Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, ci sono sia più leggeri (# 106 Pure Nude, # 102 Rose Naturel) che intense (# 104 Fuchsia Intime, # 107 Bare Burgundy); mentre tutti si sentono sulle labbra, come un morbido balsamo.