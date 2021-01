Oriana Sabatina, fidanzata di Paulo Dybala: “Bisessuale? Credo di sì”

La fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha rivelato una confessione intima sui social. La Sabatini non è nuova a dichiarazioni simili.

Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, è un’attrice e cantante argentina. Sui social si è lasciata andare a una confessione piccante. Alla domanda di un fan sui suoi orientamenti sessuali ha risposto: “Bisessuale? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì”.

Anche nel 2018 la Sabatini si era esposta sull’argomento: “Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi”.

La confessione della fidanzata di Dybala: “Forse sono bisessuale”

Nel corso della stessa intervista di tre anni fa, la Sabatini aveva espresso un pensiero molto intenso sull’argomento: “Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così, puoi innamorarti di chiunque”.

Oriana Sabatini è nata nel 1996 e dall’estate 2018 ha una relazione con l’attaccante bianconero Dybala. La loro relazione va avanti senza intoppi e la donna ha recentemente ammesso di desiderare matrimonio e figli con il calciatore juventino.