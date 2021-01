Serie A, dove vedere la diciannovesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La diciannovesima giornata partirà venerdì sera con l’anticipo fra Benevento e Torino. Il big match di giornata è Milan-Atalanta, in programma sabato pomeriggio alle 18.

La diciannovesima giornata sarà l’ultimo turno del girone d’andata. Il primo match in programma si giocherà nella serata di venerdì e vedrà opporsi il Benevento e il Torino. Quattro i match che si disputeranno sabato. Alle 15 la Roma proverà a battere lo Spezia, per cancellare la disfatta in Coppa Italia subita proprio dalla compagine ligure. Alle 18 due i match in contemporanea. Il Milan ospiterà a San Siro l’Atalanta, in un match che preannuncia spettacolo. L’Inter di Antonio Conte, invece, giocherà a Udine. Alle 20.45 la Fiorentina riceverà in casa il Crotone.

Domenica alle 12.30 è in programma il match fra la Juventus, fresca vincitrice della Supercoppa, e il Bologna. Alle 15 si giocheranno, invece, i match fra Verona e Napoli e fra Genoa e Cagliari. La Lazio di Simone Inzaghi se la vedrà all’Olimpico alle 18 contro il Sassuolo di De Zerbi. La giornata sarà chiusa da Parma-Sampdoria, in programma alle 20.45 di domenica.

Serie A, diciannovesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della diciannovesima giornata di Serie A: