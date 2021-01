Adolescente 18enne muore nel sonno dopo aver contratto la Covid-19 una seconda volta

Contagiato dal Coronavirus per ben due volte, è deceduto improvvisamente nel sonno . La vittima è un 18enne americano di Denver ma le cause della morte andranno chiarite



Un adolescente di Denver è morto dopo aver combattuto contro la Covid-19 per la seconda volta. Wilber Portillo, 18 anni, ha contratto per la prima volta la malattia infettiva dopo aver viaggiato con suo cugino a Los Angeles. Due mesi dopo essersi ripreso dal virus, sarebbe stato stato colpito di nuovo, sviluppando la febbre a seguito di una festa in cui altre due persone sono risultate positive al Covid. Portillo è andato dallo studio del medico il 18 novembre,ed è stata accertata una “infezione molto forte nei polmoni”. “Quella è stata l’ultima volta che l’ho sentito”, ha detto la ragazza di Portillo, Andrea Ferrel, a KDVR. Quella notte infatti l’adolescente è morto nel sonno. I familiari sono sconvolti: “È dura sapere che non c’è più. Era un ragazzo d’oro”. Al momento non è chiaro quali siano state le cause del decesso ma l’ufficio del medico ha informato la famiglia, due giorni dopo la morte, che era risultato positivo al Coronavirus.

Serviranno diversi esami per accertare le cause del decesso

“Ci ha colto di sorpresa come è successo. Non scopriremo mai cosa ha causato la sua morte.” hanno deto i familiari. Gli esperti sanitarui hanno affermato che la reinfezione è possibile seppur in casi molto rari e resta ancora da accertare se il 18enne sia stato reinfettato da un ceppo mutato del virus. Il cugino di Portillo, Jamie Gomez-Gonzalez, sta esortando le persone a prendere sul serio il virus: “non importa quanto tu possa sembrare giovane o sano. Per favore, resta a casa il più possibile”, ha scritto su una pagina GoFundMe per coprire i costi del funerale.