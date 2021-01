Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in testa al televoto per il finalista

Secondo il sito “Blastignews”, Giulia Salemi sarebbe in testa al televoto che lunedì prossimo decreterà ufficialmente la prima finalista del “Grande Fratello Vip”.

Lunedì scorso, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, è stato aperto un televoto attraverso il quale il pubblico potrà ufficialmente decretare la prima finalista dell’edizione in corso del programma. Lunedì prossimo, durante il consueto appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, scopriremo chi, tra Giulia Salemi, Dayane Mello, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, riuscirà ad ottenere un posto nella tanto attesa finale del “GF Vip” che andrà in onda il prossimo 26 febbraio su Canale 5.

Secondo quanto riferito in esclusiva dal sito “Blastingnews”, almeno per ora, in testa al televoto ci sarebbe la Salemi che sarebbe riuscita addirittura a superare Dayane Mello che, durante gli scorsi televoti, forte anche del seguito che arriva dal Brasile, è sempre stata tra i preferiti del pubblico.

Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli non è un ragazzino”

Sara davvero Giulia ad accedere alla finale del “Grande Fratello Vip”? In attesa di scoprirlo, l’influencer nella Casa è ancora protagonsta dell’idillio amoroso con Pierpaolo Pretelli. Questa notte, parlando con la Mello e Carlotta Dall’Isola, Giulia ha speso belle parole sul fidanzato:

“Non è vero che è un ragazzino, è un uomo. Quando ne vale la pena lo è al 100%. “È buono, puro, non ha secondi fini, mi protegge, è un padre di famiglia…Io paradossalmente ora mi sono infatuata di una persona molto simile a me”.

Maria Rita Gagliardi