Da sempre, il noto programma satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5, Striscia la Notizia, ha abituato il pubblico alle sorprese e ai colpi di scena, complici anche i diversi conduttori che si sono susseguiti nel corso degli anni, e che con il loro modo di presentare e intrattenere, hanno contribuito da sempre, a rendere il programma tra i più amati e seguiti della televisione.

L’ultima sorpresa regalata ai telespettatori, è andata in onda proprio ieri sera, quando, all’interno dello studio, ha fatto il suo ingresso, la conduttrice Elisa Isoardi. La trentottenne si è infatti avventurata come conduttrice, spalleggiando lo storico conduttore Ezio Greggio, da sempre affiancato dall’insostituibile Enzo Iacchetti.

Una conduzione improvvisata, sulla quale il comico Iacchetti ha così scherzato e ironizzato: “Prima Salvini, adesso Conte… per tenerci separati sempre. Maledetti!“. Solo a fine puntata i due conduttori si sono potuti abbracciare, divisi ovviamente da un grande divisorio, contenente dei fori, ricoperti di cellophane trasparente.

Divertimento e gaffe a Striscia la notizia

Sull’improvvisata della Isoardi, i telespettatori si sono divisi in due schieramenti. Da una parte coloro che non hanno ben capito la presenza della conduttrice all’interno del programma e dall’altra, coloro che hanno invece ipotizzato come tale gesto, potrebbe far presagire qualche passaggio della conduttrice alla rete Mediaset.

Di sicuro la presenza della Isoardi, non è passata indifferente, anche per la gaffe fatta ad inizio puntata, dove nel presentare le due veline, la trentottenne ha erroneamente pronunciare il nome di una delle due ragazze, presentandola come Michela, al posto del nome corretto della modella che è, Mikaela.

Tolta questa piccola eccezione, l’ex modella sembra essersi davvero divertita, tanto da aver commentato così, nel suo canale social di Twitter, la sua presenza nel programma di Striscia:”Ma quanto mi sono divertita, grazie ragazzi , davvero“.