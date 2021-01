Il matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton al capolinea?

Sembra giunto al termine il matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. La notizia è riportata da ‘Dagospia’ e per il momento non c’è stata smentita. La loro storia d’amore aveva riempito le pagine di gossip, lui imprenditore e rampollo di una delle famiglie più ricche d’Italia e lei campionessa assoluta dello sci. Dalla loro relazione sono nati tre figli, Agnese, Tobias e Luce.

Deborah Compagnoni è una delle azzurre più vincenti di sempre nello sci. Nel suo palmarès può contare tre ori e un argento olimpico, tre ori mondiali e una Coppa del mondo di specialità. Da sempre molto discreta, le notizie su una crisi della coppia d’oro andavano avanti da un po’ e adesso sarebbe arrivata la rottura.

In una recente intervista al ‘Corriere della sera’ aveva dichiarato: “Siamo insieme dal 1997 e ci siamo sposati nel 2008, Alessandro è un uomo intelligente e ha bisogno di tanti stimoli. Stiamo davvero bene insieme”. La Compagnoni è attualmente molto attiva nel sociale e con la sua associazione ‘Sciare per la vita’ si dedica alla ricerca per la cura della leucemia.