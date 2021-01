Michal Zuk, chi è il piccolo fenomeno del calcio che ha stregato il Barcellona – VIDEO

Il baby fenomeno ha 12 anni ed è polacco. Le sue giocate hanno incantato il club blaugrano, che lo ha messo sotto contratto.

Il Barcellona non è nuovo a scovare giovanissimi talenti in giro per il mondo. Gli osservatori del club catalano già da qualche anno hanno portato nel loro settore giovanile un piccolissimo fenomeno di nazionalità polacca. Il suo nome è Michal Zuk e le sue giocate nella cantera blaugrana stanno incantando un po’ tutti gli addetti ai lavori.

In mezzo al campo, il ragazzino gioca con una personalità incredibile e c’è già chi lo paragona ad Andrés Iniesta. Controllo palla eccezionale e ottima visione di gioco. Saprà il piccolo fenomeno farsi valere fra qualche anno nel calcio che conta?

Michal è riconoscibile in campo per la personalità, ma non solo. Il piccolo ha una folta capigliatura bionda, tale da renderlo riconoscibilissimo.

Ecco un video delle sue giocate nelle giovanili del Barcellona: