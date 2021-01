Il ‘Times’ lancia l’allarme: ” Le Olimpiadi di Tokyo saranno cancellate”

Secondo il ‘Times’, le Olimpiadi di Tokyo saranno annullate a causa della pandemia. Secca la smentita degli organizzatori: “Neghiamo chiaramente”.

Il giornale inglese ‘Times’ avrebbe riportato una notizia della fonte governativa del Giappone, secondo la quale i Giochi Olimpici di Tokyo saranno cancellati. Le Olimpiadi, già rinviate di un anno, potrebbero subire una decisione clamorosa. Sempre secondo il ‘Times’, il Giappone starebbe già pensando a una ricandidatura nel 2032.

Il comitato organizzatore locale, però, ha smentito la notizia: “Tutti i nostri partner, tra cui il governo nazionale, il governo metropolitano di Tokyo, il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, il Cio e l’Ipc (Comitato paralimpico internazionale) sono completamente concentrati nell’ospitare i Giochi questa estate. Speriamo che la vita quotidiana possa tornare alla normalità il prima possibile e continueremo a fare ogni sforzo per prepararci a gare sicure e protette”.

Olimpiadi di Tokyo annullate per il Covid? Managu Sakai: “Non esiste un fatto del genere e neghiamo chiaramente”

Dura la reazione di Managu Sakai, vice capo segretario di gabinetto e alleato del primo ministro: “Non esiste un fatto del genere e neghiamo chiaramente”. Anche il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, ha smentito la notizia e avrebbe intenzione di querelare il giornale britannico: “Non ho mai sentito una cosa del genere. Forse dovremmo presentare una protesta”.

Sulla notizia è intervenuto anche Thomas Bach, presidente del Cio: “In questo momento non abbiamo alcun motivo per credere che i Giochi Olimpici di Tokyo non si apriranno il 23 luglio allo stadio Olimpico di Tokyo. Non c’è nessun piano B”.