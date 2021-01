“Vorrei evitare un’insufficienza renale”: Elettra Lamborghini allarma i fan

Nipote del fondatore della nota azienda automobilistica, Elettra Miura Lamborghini è un personaggio televisivo, noto al pubblico italiano per diverse apparizioni in programmi televisivi di successo. Nel 2016, il pubblico l’ha conosciuta per la sua partecipazione al docu-reality, trasmesso e messo in onda da MTV, “Riccanza” e nel 2019, insieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno, ha partecipato in qualità di giudice al programma televisivo, “The Voice of Italy“.

Oltre alla carriera televisiva, Elettra Lamborghini, è conosciuta anche in qualità di cantante. Alle diverse collaborazioni con artisti, quali: Sfera Ebbasta e Gué Pequeno, Elettra Lamborghini, ha pubblicato nel 2018 il suo primo singolo, “Pem Pem“, il quale ha ottenuto due dischi di platino. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo, con la canzone “Musica” e nello stesso anno, ha pubblicato insieme a Giusy Ferreri, “La isla“.

Apprensione dei fan per le condizioni di salute di Elettra Lamborghini

Negli scorsi giorni, la cantante ha dichiarato di riscontrare dei dolori di natura incerta alle ginocchia. Notizia che ha messo i suoi fan in forte apprensione, considerando che qualche ora fa, è tornata sui suoi social, per comunicare un’altra problematica di natura fisica, motivo per il quale si è sottoposta a delle analisi del sangue.

Un esito, quello ricevuto dalle analisi non proprio positivo, visto che lo stesso medico, gli avrebbe consigliato di concentrarsi maggiormente su se stessa, così da poter affrontare in maniera serena e senza stress questo fastidio. Dai risultati è infatti emersa, una leggera disidratazione: “Bevo al massimo un bicchiere d’acqua la mattina con due pastiglie. Non riesco a bere, ma da questa settimana mi devo sforzare. Vorrei evitare un’insufficienza renale, quindi ho deciso che mi sforzerò a bere“.

Dopo aver chiesto consigli ai proprio follower, Elettra ha voluto aggiornare i propri fan sulle sue condizioni di salute. La poca idratazione, avrebbe infatti provocato alla cantante l’insorgere di un altro problema inaspettato. Assumendo una maggiore quantità di acqua, il fisico non essendo più abituato, avrebbe provocato una strana reazione, manifestata attraverso gonfiore a bocca e occhi.

Fortunatamente il problema non risulta essere molto grave, tuttavia, se fosse stato ancora trascurato, la cantante avrebbe potuto imbattersi in complicazioni sicuramente molto più serie.