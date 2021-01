Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare il programma

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare il “Grande Fratello Vip”, durante la puntata serale di lunedì prossimo.

Lunedì scorso, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, ai Vipponi è stato comunicato che la finale di questa lunghissima edizione reality show non andrà in onda il prossimo 8 febbraio, ma qualche settimana più tardi (la finale andrà in onda il prossimo 26 febbraio, ma ai Vipponi non è stato ancora comunicato). Alcuni dei concorrenti, in particolare Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, non hanno reagito bene alla notizia, ormai stanchi della reclusione nel bunker di Cinecittà. Così, da diversi giorni, la conduttrice tv e l’influencer stanno minacciando di abbandonare definitivamente il gioco.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip”

Ieri, parlando con Rosalinda Cannavò, Stefania ha mostrato, per l’ennesima volta, segni di insofferenza rispetto al prolungamento del programma, dicendosi desiderosa di varcare la famosa porta rossa, non provando più stimoli verso l’esperienza del reality show e verso gli altri concorrenti:

“Uno crede di non avere più nulla da dare e dire. Di cosa possiamo parlare? Io ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa che non mi ha mai detto… il sentimento è un po’ comune di chi sta qui da tanto tempo. Siamo entrati con l’idea di stare massimo tre mesi. Noi sapevamo che sarebbe finita a dicembre. Che ci diciamo? Che ci raccontiamo? Non è che possiamo dipingere tutti i giorni… Siamo tutti un po’ così. Ci siamo detti: “Forse ci hanno richiesto un po’ troppo?”. Di cosa possiamo parlare oggi che ci siamo detti già tutto?”.

Anche Tommaso vuole abbandonare la Casa, come raccontato dalla stessa Rosalinda a Stefania: “Ma tu lo sai di Tommaso che lunedì vuole andare via?”, Stefania: “Sì, io sono nella stessa situazione, non dirmi niente”.

Cosa decideranno di fare Stefania e Tommaso? Si autoelimineranno dal programma, oppure Alfonso Signorini riuscirà a farli restare in Casa? Lo scopriremo lunedì prossimo…

Maria Rita Gagliardi