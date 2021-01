Melania Trump sfugge ai fotografi e lascia Donald da solo: matrimonio finito?

Non si fermano le voci sulla presunta crisi tra Donald Trump e la moglie Melania. Da mesi ormai, le indiscrezioni che immaginavano l’ex First Lady contare i giorni per l’addio alla Casa Bianca, si facevano sempre più insistenti. A soffiare sul fuoco del gossip ci ha pensato ‘Fox News’, filmando l’arrivo dei Trump in Florida. Melania si è rifiutata di fermarsi a posare per i fotografi, allungando il passo e lasciando Donald da solo.

Il video è diventato virale fomentando le chiacchiere su un matrimonio agli sgoccioli. D’altronde gli atteggiamenti dell’ex modella, specialmente nell’ultimo anno, sono stati inequivocabili. Tre frecciatine, sguardi di traverso e prese di mano eluse, Melania ha manifestato in più occasioni una certa insofferenza nei confronti del marito. Fonti a lei vicine parlano di una Melania felice di aver lasciato la Casa Bianca e, nelle ultime settimane, tutte le sue energie si sarebbero concentrate a impacchettare gli effetti personali per il trasloco.

La consigliera della Casa Bianca Omarosa Manigault Newman aveva dichiarato: “L’ex First Lady contava i minuti” che la separavano dal trasferimento. I due coniugi dormivano già da un po’ in stanze separate. Chi l’ha incrociata negli ultimi giorni, parla di una Melania sorridente come non mai e negli Stati Uniti è di moda la battuta secondo cui anche lei avrebbe votato per Biden. Melania potrebbe essere l’unica First Lady della storia (eccezion fatta per Pat Nixon) a non ritagliarsi un ruolo pubblico dopo la fine del mandato del marito. Sembra infatti che al momento voglia solo stare lontana dai riflettori e riappropriarsi della sua vita.