Sondaggi politici, Lega e PD calano ancora. M5S stabile, salgono Meloni e Forza Italia

Nessun partito sembra aver tratto giovamento dalla crisi di governo in termini di voti, tranne quello della Meloni.

Stando a quanto emerso dai sondaggi resi noti dai vari istituti negli ultimi giorni, infatti, nè la Lega nè tantomeno il PD vedono aumentare il proprio consenso (anzi, si registra una lieve perdita, ndr), e lo stesso vale per il Movimento 5 Stelle. L’unica forza politica in salute sembra proprio Fratelli d’Italia, che viaggia ormai largamente sopra il 16%.

Ma andiamo con ordine. La Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che mette insieme i dati forniti da 7 istituti, evidenzia come la Lega di Matteo Salvini sia sempre al primo posto tra le preferenze politiche degli italiani. Tuttavia, il Carroccio viene dato al 23,1%, e una percentuale così bassa per Salvini non si verificava addirittura dalla primavera del 2018.

La discesa di mezzo punto della Lega rispetto all’ultima rilevazione è la stessa del PD, che perde uno 0,5% rispetto all’ultimo sondaggio e viene dato al 20,1%. Per farla breve, i “Dem” di Nicola Zingaretti calano proprio come il principale avversario.

Al terzo posto troviamo Fratelli d’Italia, in ascesa ormai da mesi. Il partito di Giorgia Meloni viene dato al 16,3%: i punti di distanza dal Partito Democratico sono ormai meno di 4. In più, FdI ha ormai staccato il Movimento 5 Stelle.

In caso di elezioni si profilerebbe un trionfo del centrodestra

Rispetto all’ultimo sondaggio, i pentastellati perdono uno 0,1% e vengono dati al 15%. Un’altra performance molto positiva è invece quella di Forza Italia, che guadagna lo 0,6% e si porta addirittura all’8%: il partito di Berlusconi non vedeva questa quota da quasi due anni.

Aver aperto la crisi non ha portato nessun vantaggio (ma nemmeno svantaggi) a Matteo Renzi. La sua Italia Viva resta ferma al 3%, superata anche dalla Sinistra (3,2%) e da Azione di Carlo Calenda (3,5%).

Di certo, se si andasse a votare oggi il centrodestra unito vincerebbe le elezioni. La coalizione Berlusconi-Salvini-Meloni conquisterebbe il 48,5% dei consensi, contro il 41,4% della maggioranza “giallorossa”.

