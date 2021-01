Spendono 4000 dollari ma il volo è cancellato per Covid: “Non ci rimborsano, stiamo vivendo un incubo”

Non solo i voli cancellati, in alcuni casi anche ottenere indietro i soldi spesi per un servizio del quale non si è usufruito può risultare un vero incubo. Il caso dalle Hawaii

Scott Shero-Amba ha prenotato sette voli con Philippine Airlines a febbraio. Ma la pandemia di COVID-19 ha causato il caos rendendo il viaggio era fuori questione.

“È qui che è iniziato l’incubo”, ha detto Shero-Amba, residente di Kailua-Kona nelle Hawaii. L’uomo aveva intenzione di portare la famiglia nelle Filippine e in Malesia, inclusa sua figlia che frequenta la Penn State University. Una vera impresa che richiedeva un notevole investimento in biglietti aerei, pari a circa 4000 dollari. Quando volare è diventato impossibile l’uomo ha dunque chiesto un rimborso: “Ci hanno detto che ce li avrebbero accreditati in 30 giorni. Poi si sono trasformati in 30-90 giorni, poi in 90 girni, poi ancora in 90 giorni lavorativi, e infinte da 3 a 5 mesi”, ha raccontato.

Shero-Amba ha chiamato la compagnia aerea ogni due settimane da allora cercando di riavere i suoi soldi, ma senza successo. “Il consumatore non dovrebbe aspettare qualcosa del genere, è la legge”, ha affermato Stephen Levins, direttore dell’Ufficio statale per la protezione dei consumatori. “Se il tuo volo è stato cancellato e desideri un rimborso, dovresti ottenerlo.” In questo caso la competenza sul rispetto delle leggi legate ai rimborsi delle compagnie aeree è del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ma troppo spesso i consumatori si ritrovano da soli a doversi difendere contro le grandi società. “È molto demoralizzante e frustrante”, ha detto Levins. “1.000 dollari sono per la maggior parte delle persone un sacco di soldi.”

Come comportarsi in questi casi

L’esperto consiglia ai consumatori di insistere in continuazione con il servizio clienti, elevando la richiesta di rimborso ad un manager, documentando le interazioni per iscritto, oppure rivolgersi direttamente alla società che ha emesso la carta di credito per chiedere loro il rimborso. E, non meno importante, raccontare la storia sui social network, un metodo che spesso aiuta a sbloccare la situazione. Shero-Amba dice che non avere indietro i soldi è un peso per la sua famiglia, soprattutto perché devono anche pagare le tasse universitarie della figlia. E quei soldi sono ora bloccati nel loro conto bancario: “Non hanno usato il carburante per decollare o sostenuto altri costi, hanno i miei soldi e penso che sia giusto per noi ottenere quel rimborso “. Finora, la società della carta di credito della famiglia non ha fornito un rimborso. Tuttavia, dopo che Hawaii News Now li ha contattati, i rappresentanti hanno affermato che la compagnia coprirà la differenza se Philippine Airlines non dovesse emettere un rimborso completo.