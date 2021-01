Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 24 gennaio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 24 gennaio 2021.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, accompagnato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà nella puntata di questa sera.

La puntata si aprirà con un lungo approfondimento sul COVID-19. Per parlare della pandemia, Fabio Fazio accoglierà in studio Il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, Roberto Burioni e il responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’EMA Marco Cavaleri. In occasione del Giorno della Memoria, che ricorre il prossimo 27 gennaio, Walter Veltroni presenterà il libro “Tana liberi tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò ad Auschwitz”. Inoltre, ci sarà un contributo video esclusivo di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni diretti della Shoah.

Per la parte dedicata allo spettacolo, Fazio accoglierà in studio due leggende del calcio italiano: Franco Baresi, attuale vicepresidente onorario del Milan e Beppe Baresi. In esclusiva, Fiorello e Amadeus ci forniranno le ultime novità relative alla prossima edizione del “Festival di Sanremo” che andrà in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo. Vincenzo Mollica, che il prossimo 27 gennaio compirà 68 anni, sarà protagonista di una lunga intervista.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Fazio intervisterà Carlo Cottarelli, Paolo Mieli e Sigfrido Ranucci. E ancora, dagli Stati Uniti, lo scrittore e direttore della “Festa del Cinema di Roma” Antonio Monda, Giovanna Botteri e Antonio Di Bella.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Raidue con “Stasera è tutto possibile”, Orietta Berti e i conduttori di “Radio2 Social Club” Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Maria Rita Gagliardi