Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 24 gennaio 2021.

Nuovo appuntamento con “Domenica In“. Ecco, per voi, gli ospiti che oggi pomeriggio Mara Venier, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00, accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

La puntata si aprirà con un lungo approfondimento sul COVID-19. A tal proposito, il Professore Francesco Le Foche ci darà gli ultimi aggiornamenti relativi alla pandemia. In collegamento, anche Vittorio Feltri. Torna ancora una volta un’amica di Mara e di “Domenica in”, ossia Gina Lollobrigida. Subito dopo, un’altra grande icona del cinema italiano: Isabella Rossellini. Per la parte relativa al cinema, Mara accoglierà in studio un altro grande attore, Franco Nero. Spazio, poi, alla musica con Michele Bravi che presenterà il nuovo singolo “Mantieni il bacio”, tratto dal suo nuovo album “La geografia del buio”. Lino Guanciale promuoverà la nuova fiction, di cui è protagonista, “Il commissario Ricciardi”. Infine, Teo Mammucari sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi