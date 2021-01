Grande Fratello Vip, l’ex di Tommaso Zorzi: “Ci siamo visti prima che entrasse nella Casa”

Le dichiarazioni di Kevin, ultimo flirt di Tommaso Zorzi prima che entrasse nella Casa del “Grande Fratello Vip”, a “Live Non è La D’Urso”.

Durante il suo percorso nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi ha manifestato, più volte, la volontà di vivere una storia d’amore. Ebbene, l’influencer, prima di varcare la famosa porta rossa, pare avesse un flirt in corso con un ragazzo che si chiama Kevin che, ieri sera, è stato ospite a “Live Non è La D’Urso” per rilasciare alcune dichiarazioni sul gieffino.

Kevin ha raccontato i motivi per i quali ha deciso di rivelarsi pubblicamente:

“Non eravamo fidanzati, fidanzati è un parolone. Ci siamo conosciuti e ci siamo visti un pò di volte, prima che entrasse nella Casa. Poi, lui è entrato e non ci siamo più visti. Io l’ho raccontato perchè, qualche giorno prima, avevo letto un’intervista di Luca Vismara che aveva raccontato di essere stato l’ultimo ad aver frequentato Tommaso prima di entrare nella Casa. Invece, ero io e mi è venuto spontaneo rispondere. Non sono in cerca di popolarità”.

Kevin, quindi, ha raccontato come ha conosciuto Tommaso:

“L’ho conosciuto tramite una nostra amica in comune due settimane prima che entrasse. Inizialmente, non mi piaceva proprio come personaggio. Poi, co siamo incontrati e vedevo lui che mi guardava e io ho detto a questa nostra amica in comune che lo trovavo carino e interessante e anche Tommaso le aveva detto la stessa cosa. Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram. Ci siamo visti la sera dopo, ma non c’è stato un incontro passionale. Abbiamo solo chiacchierato un pò, più o meno. Poi ci siamo visti anche la sera successiva e anche la terza. Dovevamo vederci anche la sera successiva ancora, ma ha avuto un impegno. Ci siamo rivisti altre due volte, poi è entrato al “GF””.

Kevin, il flirt di Zorzi: “Abbiamo consumato”

Kevin ha rivelato che lui e Tommaso avrebbero “consumato”:

“Io e Tommaso abbiamo “consumato”. E’ stata una cosa easy, era appena finita l’estate. La cosa, adesso, è andata scemando”.

Maria Rita Gagliardi