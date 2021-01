Alfonso Signorini su Ilary Blasi: “L’Isola dei Famosi andrà in onda contro il nulla”

Ospite a “Casa Chi”. Alfonso Signorini lancia una stoccata ad Ilary Blasi…

Venerdì prossimo, il “Grande Fratello Vip” tornerà in onda in prima serata. Il reality show di Canale 5 si scontrerà con “Il Cantante Mascherato”, al suo debutto su Raiuno con la conduzione di Milly Carlucci. Intervistato da Gabriele Parpiglia per “Casa Chi”, Alfonso Signorini ha così commentato la concorrenza della rete ammiraglia:

“Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete… che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti. E poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho. Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.50 di share… io oscillo tra il 19 e il 20% e da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione… grazie al pubblico naturalmente”.

Alfonso Signorini: “Ilary andrà in onda contro il nulla, sono contento per lui”

Il direttore del settimanale “Chi” ha lanciato una stoccatina ad Ilary Blasi, con la quale, solo qualche anno fa, ha condiviso l’esperienza del “Grande Fratello “Vip” (ai tempi, la Blasi era conduttrice, lui opinionista). Ilary, a partire dal prossimo 8 marzo, sarà al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”:

“L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono contentissimo per Ilary”.

Maria Rita Gagliardi