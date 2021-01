La confessione di Iva Zanicchi: “Il Covid mi ha lasciato degli strascichi. Oggi non leggo quasi più”

Iva Zanicchi si è raccontata dopo i brutti mesi trascorsi: “Il Covid è una brutta bestia. È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia”.

Al settimanale ‘Vero’, Iva Zanicchi ha raccontato la sua battaglia contro il Covid-19. Nei mesi passati la cantante e conduttrice TV ha combattuto contro questa malattia ed è stata anche ricoverata in ospedale. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma la malattia ha lasciato diverse conseguenze.

Queste le sue parole: “È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”

Iva Zanicchi al settimanale ‘Vero’: “Il Covid è una brutta bestia. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più”

Il Covid-19 ha portato via il fratello di Iva Zanicchi. La cantante lo ha ricordato citando un episodio: “Ricordo che una volta io e mio fratello siamo stati invitati in una trasmissione televisiva per cantare insieme. A fine puntata mi ricordo che se ne è uscito dicendo che avevo stonato tutto il tempo”.

Nel corso dell’intervista, Iva Zanicchi ha svelato anche i suoi obiettivi per il futuro prossimo. L’8 marzo scatterà una nuova edizione dell’ ‘Isola dei Famosi’, il reality condotto da Ilary Blasi che sarà trasmesso su Canale 5. E tra i vip che ricopriranno il ruolo di opinionisti potrebbe esserci anche Iva Zanicchi.

La cantante ha già avuto questo ruolo nelle ultime edizioni del Grande Fratello.