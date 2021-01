Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi contro Giulia Salemi: “Disposta a tutto pur di apparire”

A “Pomeriggio Cinque”, Guendalina Tavassi attacca Giulia Salemi: “E’ disposta a tutto, pur di apparire”.

Mentre l’influencer continua a vivere l’idillio amoroso con Pierpaolo Pretelli nella Casa del “Grande Fratello Vip”, finalmente benedetto anche dalla famiglia di lui (ve ne abbiamo parlato qui), Guendalina Tavassi, ospite a “Pomeriggio Cinque”, spara a zero su Giulia Salemi. La gieffina ha raccontato un episodio che, secondo lei, proverebbe che Giulia sarebbe disposta a tutto, pur di avere su di sè le luci della ribalta:

“Cominciamo col dire che la Kim Kardashian italiana sono io! Mi ha già rubato un titolo! Diciamo che è successa una cosa che mi è rimasta legata al dito. E’ successa tanti anni fa, Giulia Salemi era appena uscita da “Miss Italia”. Eravamo ospiti in un programma e, durante la pubblicità, la conduttrice si avvicinò a me per chiedermi se mi avesse fatto piacere essere ospite anche la settimana successiva. Io la ringrazio e mi disse di fare l’annuncio che sarei stata ancora ospite nel suo programma. Come mi disse questa cosa, la Salemi si mise in mezzo e disse: “Posso fare io l’annuncio?”. Io rimasi scioccata, pensai: “Non è possibile che questa abbia detto questa cosa”. La conduttrice di si. In pratica, Giulia mi rubò una puntata. Ma non è questo il problema…”.

Guendalina Tavassi su Giulia Salemi: “Ha mostrato la “ciuffetta” alla Mostra del Cinema di Venezia”

Guendalina, poi, è tornata su un episodio che, qualche anno fa, ha fatto balzare Giulia agli onori delle cronache, quando, ospite alla “Mostra del Cinema di Venezia”, indossò un abito decisamente hot che lasciava intravedere le parti intime:

“Lei è disposta veramente a tutto, io non l’avrei mai fatto, soprattutto se sei agli inizi. Una che va alla “Mostra del Cinema di Venezia” con la “ciuffetta” di fuori è davvero disposta a tutto. E’ diventata famosa per questo, l’ha fatto apposta . Ad ogni modo, io preferisco stare a casa e non andare in tv, piuttosto che fare un torto a qualcuno”.

Guendalina e Giulia saranno presto protagoniste di un confronto, durante il “Grande Fratello Vip”?

Maria Rita Gagliardi