Il simpatico appello su Twitter del marito di Stefania Orlando per farla uscire: #devofarelamore

Tutti ormai conoscono Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, concorrente tra le più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono sposati nel 2019, dopo ben 11 anni di fidanzamento. Simone Gianlorenzi, faceva infatti parte della band dell’Orlando: “Gli Orlandi Furiosi“.

Quando si parla della moglie, il chitarrista sembra assere sempre presente e sul pezzo, basti pensare che da quando Stefania Orlando è entrata nella casa del GF Vip, lui ha sempre commentato e difeso la moglie. Simone è infatti riuscito anche a crearsi un certo fandom sui social.

Lui stesso è stato particolarmente contento, di aver ricevuto, in occasione del suo compleanno gli auguri da parte di tantissime persone: “Amici questi è il compleanno più assurdo e straordinario di sempre. Siete luce pura e vita, siete meraviglia assoluta. Grazie di cuore“.

Simone Gianlorenzi ironizza sull’uscita di Stefania Orlando dalla casa del GF Vip

Nelle ultime ore si è reso protagonista di un gesto molto forte nei confronti della moglie e che ha fatto scatenare il mondo di Twitter. Simone ha infatti postato una sua foto a mezza figura, con in mano un cartello con un chiaro appello di richiesta per far uscire Stefania dalla casa del Grande Fratello.

Se da un lato tanti utenti hanno appoggiato, la richiesta, “forse” lecita di Simone, che vorrebbe riabbracciare la moglie, dopo tanto tempo, dall’altra, soprattutto quelli che amano la Orlando, hanno visto questo gesto non proprio come segno di supporto, non cogliendo ovviamente la vena ironica di Simone.

Proprio un giorno fa, Simone aveva lanciato un altro appello: “Vorrei tranquillizzare i fan invasati di @stefyorlando dicendo che: 1) non mi farà nessun overparty 2) non la conoscete meglio di me 3) se pensate di entrare nel suo cuore vi consiglio di ripulire Twitter dalle bestemmie che pubblicate quotidianamente Dai che ce la fate!“.