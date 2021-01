I like di Matteo Salvini a Selvaggia Roma non passano inosservati: come la prenderà la Verdini?

Selvaggia Roma, è stata sicuramente tra le concorrenti più discusse, che hanno animato l’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip . All’interno della casa, tutti ricordano le discussioni animate con l’ex concorrente, Elisabetta Gregoraci, in merito ad alcune considerazioni espresse da Selvaggia Roma, sulla relazione di “amicizia“, nata proprio tra la Gregoraci l’ex velino, Pierpaolo Petrelli.

L’ex concorrente del GF Vip, presente spesso come ospite, a programmi quali: “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’urso, in onda su Canale 5, sembra ancora far parlare molto di sé. Complici magari anche alcuni scatti postati dall’influencer e modella sul suo social di Instagram che non sembrano passare inosservati, ricevendo l’apprezzamento di molti.

Matteo Salvini e i like di troppo a Selvaggia Roma

Tra questi, non passa inosservato, il leader della Lega, Matteo Salvini, assiduo frequentatore del social di Instagram, il quale sembrerebbe molto apprezzare le foto più “vivaci” e ” peperine“, pubblicate dall’influencer. Diversi sarebbero infatti i “like” lasciati da Salvini, proprio su queste foto.

Il primo like di Salvini, arriva già nel mese di settembre, quando l’influencer romana, pubblica una sua foto mentre esce da una piscina. Da quel momento in poi, sembrerebbe infatti essere cominciata una vera e propria “escalation” in crescendo di like.

Scherzosamente qualcuno dice di “avvisare“, Francesca Verdini, figlia del noto banchiere e imprenditore, nonché esponente del partito politico Forza Italia, Denis Verdini. Ricordiamo infatti, che il leader della Lega e Francesca Verdini, fanno ormai coppia fissa già da tempo.