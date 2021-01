Serie A, dove vedere la ventesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La ventesima giornata partirà venerdì sera con l’anticipo fra Torino e Fiorentina. Sabato di scena Milan, Juve e Inter rispettivamente contro Bologna, Sampdoria e Benevento.

Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Venerdì sera alle 20.45 il via della ventesima giornata con l’anticipo fra il Torino e la Fiorentina. Il sabato scenderanno in campo Milan, Juventus e Inter. I rossoneri saranno impegnati a Bologna alle ore 15 contro la formazione di Sinisa Mihajlović. La Juventus alle 18 scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria. Alle 20.45, infine, l’Inter ospiterà a San Siro il Benevento.

Alle 12.30 di domenica si giocherà il match fra lo Spezia e l’Udinese. Domenica alle 15 si disputeranno tre incontri in contemporanea. L’Atalanta riceverà al Gewiss Stadium la Lazio, nell’incontro più interessante della giornata. Gli altri due match delle 15 saranno Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa. Alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli se la vedrà contro il Parma. La ventesima giornata sarà chiusa dalla sfida fra Roma e Verona di domenica sera alle 20.45.

Serie A, ventesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della ventesima giornata di Serie A: