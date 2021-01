Chi è Alda D’Eusanio, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Alda D’Eusanio, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Questa sera, Alda D’Eusanio entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip” in veste di ultima concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giornalista, conduttrice ed opinionista tv.

Biografia e curiosità su Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio è nata a Tollo, il 14 ottobre 1950. Inizia la sua carriera occupandosi soprattutto di questioni socio-politiche nel programma d’attualità di Rai 2, “L’Italia a schede” ed in varie rubriche del “TG2”, di sport per il programma “Sport sette”, di politica interna ed internazionale come inviata speciale e poi come caporedattrice per il “TG2” e di argomenti scientifici per la rubrica “Scienze in TV”, trasmessa anch’essa sulla seconda rete nazionale. Negli anni ’80 e ’90 diventa popolare soprattutto per l’amicizia con il leader del PSI Bettino Craxi. La loro amicizia crea polemiche poichè il telegiornale era in quota socialista nella lottizzazione della televisione di stato. Dopo aver conseguito la la laurea in Sociologia alla “Sapienza” di Roma, diventa giornalista professionista il 9 giugno 1988. Dal 1988 al 1994, conduce il “TG2 Stanotte” e nella stagione 1994-1995 passa a condurne l’edizione principale. Diventa, poi, conduttrice e autrice di vari programmi televisivi, come il rotocalco pomeridiano “L’Italia in diretta” nella stagione 1995-1996 e il settimanale di attualità “Domani è un altro giorno” nel 2000, entrambi in onda su Rai 2. Televisivamente, diventa popolare soprattutto grazie al programma “Al posto tuo”, in onda il primo pomeriggio su Rai 2, iniziato nel 1999 e da lei ideato, e condotto fino al 2003. Nel programma, venivano raccontate storie non reali, fatte passare per autentiche. In seguito alle critiche di “Striscia la Notizia”, la conduttrice ha vinto una causa giudiziaria per diffamazione intentata nei confronti di un ragazzo che aveva dichiarato a “Striscia la Notizia” di avere “taroccato” una storia raccontata nel programma. Sbarca, quindi, in prima serata, con “Batticuore” su Rai 2 nella primavera del 2001 e “Un pugno e una carezza”, in onda in prima serata su Rai 1 nella primavera del 2002.

Nella stagione 2003-2004, conduce “Qualcosa è cambiato”, in onda su Rai 1. Dopo un periodo di inattività, torna in TV nel 2006 con un genere per lei inedito, il quiz, con la trasmissione di Rai 1 “Il malloppo”, in onda nell’access-prime time della domenica. Nella primavera del 2008, propone un nuovo programma nel pomeriggio di Rai 2: il talk show “Ricomincio da qui” e nelle estati del 2008 e nel 2009 il programma di prima serata “Ricominciare”, in onda sempre su Rai 2. Nella stagione televisiva 2009-2010, “Ricomincio da qui” è cancellato e la presentatrice conduce, dal 4 ottobre 2009 per dieci puntate, il programma “Ci vediamo domenica”, trasmesso nella tarda mattinata domenicale. Successivamente, diventa opinionista per diverse trasmissioni tv, sia Rai che Mediaset, fino al 2018, quando torna in tv, su TV8, al timone di “Vite da copertina”. Inoltre, cura una rubrica di interviste all’interno della trasmissione “CR4 – La Repubblica delle Donne”, in onda su Rete 4. Nel 2019, insieme ad Alba Parietti, è opinionista de “L’Isola dei Famosi”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata dal 1983, fino alla sua morte, avvenuta nel 1999, con il professore di sociologia Gianni Statera.

Maria Rita Gagliardi