Chi è Matilde Gioli, attrice e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Matilde Gioli, attrice e co-conduttrice del “Festival di Sanremo 2021”.

Questo pomeriggio, Matilde Gioli sarà ospite a “Verissimo” per una lunga intervista a cuore aperto con la padrona di casa Silvia Toffanin. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice, che abbiamo apprezzato nella fiction di Raiuno “Doc-Nelle tue mani” e prossima co-conduttrice del “Festival di Sanremo 2021”.

Biografia e curiosità su Matilde Gioli

Matilde Gioli, all’anagrafe Matilde Lojacono, è nata a Milano, il 2 settembre 1989. Nata da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica, si diploma al liceo classico “Cesare Beccaria” e si laurea in Filosofia presso l'”Università Statale” di Milano. Esordisce al cinema nel film “Il capitale umano”, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi.

Nel 2014, fa il suo esordio anche sul piccolo schermo, recitando in un episodio di “Gomorra – La serie”. Nel 2015, ritorna al cinema con tre film: “Solo per il weekend”, “Belli di papà” e “Un posto sicuro”. Tra il 2015 e il 2016, gira la miniserie televisiva “Di padre in figlia”, diretta da Riccardo Milani, i film “2night”, regia di Ivan Silvestrini, e “The Startup”, diretto da Alessandro D’Alatri, “Blue Kids”, opera prima di Andrea Tagliaferri, e “Mamma o papà?”, regia di Riccardo Milani e il cortometraggio “Claustrophonia”, regia di Roberto Zazzara. Nel 2016, viene scelta come valletta del remake del programma “Rischiatutto”, condotto da Fabio Fazio. Nel 2017, è nel cast della pellicola “La casa di famiglia”, diretta da Augusto Fornari. Nel 2018, interpreta Ancella nel film “Moschettieri del re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi. Nel 2020, fa parte del cast della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”. Sarà co-conduttrice del “Festival di Sanremo 2021”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi