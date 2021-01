Dramma nella serata di venerdì: auto si schianta contro albero, muore un 19enne

Dramma nella serata di venerdì 29 gennaio.

Sull’Appia a Pontinia, nella serata di ieri – intorno alle 20, una Hyundai è uscita fuori strada, schiantandosi contro un albero – uno dei pini presenti sui bordi della strada.

A perdere il controllo del mezzo un 19enne residente proprio a Pontinia, comune in provincia di Latina.

Giacomo Truini, questo il nome della vittima dello schianto, ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da accertare (la polizia stradale è al lavoro per ricostruire le dinamiche dello schianto, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli).

Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Purtroppo, però, i soccorsi si sono rivelati inutili: troppo violento l’impatto contro l’albero e troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’arbusto – per il giovane non c’è stato nulla da fare e i medici accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.