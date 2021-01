Sgominata banda della contraffazione: usavano un passaporto falso di Sylvester Stallone come campione

Un’operazione congiunta e decine di perquisizioni hanno permesso di sgominare una banda dedita alla contraffazione di documenti e banconote. Per mostrare la qualità del loro lavoro ai clienti utilizzavano un passaporto falso del divo di Hollywood

Utilizzavano un passaporto con la foto di Sylvester Stallone per dimostrare ai loro “clienti” l’alta qualità della loro produzione contraffatta. Ha dell’incredibile la scoperta fatta dalle autorità bulgare nel corso di una perquisizione in un appartamento nella città meridionale di Plovdiv: la polizia ha trovato un’ingente quantità di banconote false in euro e in dollari, tutte in altissima qualità, nonchè un importante quantitativo di carte d’identità e patenti bulgare. Portando allo scoperto l’attività illecità di una banda di quattro persone dedite alla contraffazione che utilizzando un passaporto bulgaro falso con la foto del famoso attore di Hollywood conquistavano la loro clientela mostrando loro l’alta qualità del risultato per convincerli ad acquistare documenti o banconote.

LEGGI ANCHE =>> Inietta falso vaccino anti Covid a una 92enne e si fa dare 160 sterline: caccia al pericoloso truffatore

La scoperta delle autorità durante le perquisizioni

Nelle ultime ore i pubblici ministeri hanno accusato i quattro uomini, tutti bulgari, di appartenere ad una rete di criminalità organizzata dedita sia alla produzione che alla distribuzione dei documenti e delle banconote in tutto il Paese. Nel corso delle perquisizioni le autorità hanno anche trovato diverse macchine per la stampa e attrezzature le produzione di banconote e documenti contraffatti. Il tutto è l’epilogo di una maxi operazione congiunta con Europol e i servizi segreti degli Stati Uniti, che ha portato ad una serie di perquisizioni in trenta diverse località in tutta la Bulgaria.