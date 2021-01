Sondaggi politici, risalita del M5S. In leggero rialzo anche il PD, ma il centrodestra unito è al 49%

La crisi di governo ha cambiato poco le intenzioni di voto degli italiani, come si evince dalla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI.

Al primo posto c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, con il 23,6%, leggermente in crescita rispetto alla rilevazione di due settimane fa quando il Carroccio veniva dato al 23,5%. Con questo risultato la Lega tiene a debita distanza il Partito Democratico, anche se la forza politica guidata da Nicola Zingaretti recupera uno 0,3% rispetto al sondaggio di due settimane fa.

Il PD viene infatti dato al 19,9%, mentre nella rilevazione precedente era al 19,6%. Al terzo posto ecco Fratelli d’Italia, da mesi ormai in crescita continua. Stavolta, però, il partito della leader Giorgia Meloni non guadagna nulla rispetto alla Supermedia di due settimane fa: la forza politica “erede” di Alleanza Nazionale è data ancora al 16,3%.

Il Movimento 5 Stelle, dopo un periodo davvero buio, può finalmente respirare. Nella Supermedia di due settimane fa i pentastellati erano dati al 14,2%, praticamente in caduta libera se consideriamo i risultati delle politiche del 2018. Stavolta, invece, il M5S viene dato al 14,8%, in crescita dello 0,6%: una boccata d’ossigeno per Di Maio e Crimi.

Il centrodestra al 49%, PD-M5S-LeU si fermerebbero al 41,2%

In salita anche Forza Italia, che passa dal 7,4% di 14 giorni fa all’8,2% odierno. Tutti gli altri partiti non raggiungono la soglia del 4%: ci si avvicina solo Azione di Carlo Calenda, che viene data al 3,9%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde uno 0,2% e si ferma al 3,1%.

In caso di ritorno alle urne, il centrodestra unito (Forza Italia + Lega + Fratelli d’Italia) raggiungerebbe il 49% e sarebbe pertanto largamente maggioranza in Parlamento. Anche un’eventuale alleanza PD-M5S-LeU, vale a dire l’attuale maggioranza giallorossa che sostiene il governo Conte, non andrebbe oltre il 41,2%.

