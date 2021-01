Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 31 gennaio 2021.

Puntuale, come ogni domenica, questo pomeriggio, su Raiuno a partire dalle 14:00, torna “Domenica In”. Ecco quali saranno gli ospiti che Mara Venier, al timone del salotto domenicale, intervisterà per noi.

La puntata si aprirà, come di consueto ormai da qualche settimana, con un approfondimento sul COVID-19. A tal proposito, Mara accoglierà in studio il consulente del Ministro della Salute Walter Riccardi che ci darà gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia. In questo segmento è prevista anche la presenza del giornalista Roberto Poletti.

Si passerà, poi, a due graditissimi ritorni: Alessandra Martines, attrice amatissima dal pubblico italiano e Kabir Bedi, che nella memoria collettiva ha il volto di Sandokan. Lo spazio musicale sarà affidato a Ornella Vanoni e Mario Biondi. Direttamente da “Il Cantante Mascherato”, programma condotto da Milly Carlucci che ha fatto il suo debutto, per la seconda edizione, venerdì scorso su Raiuno, sarà presente in studio Caterina Balivo, giudice della trasmissione. Infine, Antonella Clerici sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, durante la quale ripercorrerà la sua carriera e parlerà della sua vita privata.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi