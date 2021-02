Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventesima giornata

Ventesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La ventesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con il pareggio fra Torino e Fiorentina per 1-1. Vantaggio degli ospiti con Ribery e pareggio del Torino nel finale firmato Belotti. Il sabato calcistico è stato caratterizzato dalle vittorie del Milan, della Juventus e dell’Inter. Il Milan capolista ha sconfitto per 1-2 il Bologna, grazie ai gol di Rebic e di Kessie su rigore; gol della bandiera degli emiliani siglato da Poli.

La Juventus ha espugnato Marassi battendo la Sampdoria per 0-2. Per i bianconeri in gol Chiesa e Ramsey. In serata l’Inter ha battuto facilmente il Benevento a San Siro con il punteggio di 4-0. I ragazzi di Conte sono andati a segno due volte con Lukaku, una volta con Lautaro Martinez e hanno beneficiato dell’autorete di Improta.

Ventesima giornata, vincono Milan, Inter e Juventus. La Lazio si aggiudica la sfida contro l’Atalanta

Alle 12.30 di domenica l’Udinese ha espugnato il campo dello Spezia per 0-1, grazie a una rete di De Paul su calcio di rigore. Alle 15 importantissimo successo esterno della Lazio sul campo dell’Atalanta per 1-3. Per i biancocelesti a segno Marusic, Correa e Muriqi; per l’Atalanta, invece, è andato in gol il rientrante Pasalic. Colpo esterno anche del Genoa a Crotone. I ragazzi di Ballardini si sono imposti per 0-3, con una doppietta di Destro e il gol di Czyborra. Il Cagliari e il Sassuolo hanno pareggiato per 1-1: vantaggio iniziale dei sardi con Joao Pedro e pareggio in extremis degli emiliani con Boga.

Alle 18 il Napoli ha battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Parma per 2-0 (Elmas e Politano). In serata la Roma ha battuto il Verona per 3-1. I giallorossi sono andati a segno con Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral; gol della bandiera del Verona firmato Colley.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 20a GIORNATA: Torino-Fiorentina 1-1; Bologna-Milan 1-2; Sampdoria-Juventus 0-2; Inter-Benevento 4-0; Spezia-Udinese 0-1; Atalanta-Lazio 1-3; Crotone-Genoa 0-3; Cagliari-Sassuolo 1-1; Napoli-Parma 2-0; Roma-Verona 3-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 46 Milan; 44 Inter; 40 Roma; 39 Juventus*; 37 Napoli* e Lazio; 36 Atalanta; 31 Sassuolo; 30 Verona; 26 Sampdoria; 22 Benevento e Fiorentina; 21 Udinese e Genoa; 20 Bologna; 18 Spezia; 15 Torino e Cagliari; 13 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 15 Cristiano Ronaldo (Juventus); 14 Lukaku (Inter); 13 Immobile (Lazio); 12 Ibrahimovic (Milan); 11 Muriel (Atalanta) e Joao Pedro (Cagliari); 10 Lautaro Martinez (Inter) e Belotti (Torino); 9 N’Zola (Spezia), Lozano (Napoli), Mkhitaryan (Roma) e Insigne (Napoli).