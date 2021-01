Fedez e Michelin squalificati da Sanremo? Disattesa la regola della traccia inedita

Fedez e Francesca Michelin rischiano l’esclusione dal Festival di Sanremo. Il rapper ha diffuso per errore una storia su Instagram nella quale si sente una parte del brano che i due presenteranno al Festival. Il video ‘incriminato’ è stato rapidamente rimosso dai social ma inevitabilmente aveva già iniziato a girare. Il regolamento della kermesse canora prevede la partecipazione tramite pezzi inediti e la coppia potrebbe essere squalificata.

Questa però non è una situazione inedita. Nel 2005, Paola e Chiara pubblicarono alcuni secondi della loro traccia in rete, prima dell’inizio del Festival. Nel 2010, le canzoni della ‘nuova generazione’ erano disponibili sul sito della Rai a dicembre. Il pezzo di Nicolas Bonazzi però era presente sulla sua pagina MySpace mesi prima. Ancora nel 2012, il duetto tra Gigi D’Alessio e Loredana Bertè appare su youtube già i primi di gennaio. C’è addirittura un precedente storico nel 1973. In quell’edizione la canzone ‘Come sei bella’ dei Camaleonti era stata mandata in onda dalla Rai nella trasmissione ‘SuperSonic – Dischi a Mach 2 e poi ammessa al Festival. Il comune denominatore di tutti questi casi infatti e che dopo le iniziali polemiche tutte le tracce hanno partecipato infine alla competizione.