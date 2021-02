Da L’Eredità a Oggi è un altro giorno: la parabola di Massimo Cannoletta

Grande notizia per l’ex campione del programma televisivo dell’ “L’Eredità“, Massimo Cannoletta. Dopo aver vinto una cifra considerevole e aver deciso autonomamente di lasciare il programma di Rai 1, arriva per lui una nuova avventura.

Il concorrente, amato sin da subito dal pubblico, è diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Durante la sua partecipazione alla “Vita in Diretta“, Connoletta si era distinto, come sempre, tanto che il giornalista e conduttore televisivo, Alberto Matano, in diverse occasioni, aveva manifestato il suo interesse, nell’avere l’ex concorrente dell’Eredità, come ospite per trattare argomenti di diversa natura, scelti in puntata.

“Sarà tra noi”: Serena Bortone ufficializza la notizia nel programma di Massimo Cannoletta

Ebbene, arriva adesso la conferma ufficiale, Massimo Cannoletta sarà presente in scena, come ospite fisso, nel programma condotto da Serena Bortone, in onda su Rai 1, “Oggi è un altro giorno“. A dare l’annuncio è stata proprio la conduttrice televisiva, la quale, durante la presenza di Connoletta nello studio televisivo ha dichiarato: “Sarà tra noi, negli affetti stabili“.

Sembra dunque che Cannoletta, che aveva già fatto presente sui suoi canali social di Instagram e Twitter, come per lui fosse importante continuare a fare ciò che ha sempre fatto e quindi, divulgare cultura e far conoscere attraverso le sue esperienze, non abbia perso tempo nel perseguire i suoi obbiettivi.

Alla domanda rivoltagli da Rosanna Lambertucci in merito alla sua vita privata, sul perché non fosse ancora sposato, l’ex campione televisivo avrebbe infatti così scherzosamente risposto: “Signora, io non avrei tempo“.